В Саранске ищут двух парней, укравших корзины с продуктами

Полиция Саранска разыскивает двух молодых людей, которые подозреваются в краже продуктов из магазина по улице М.Расковой, 30а. Преступления были совершены 19 июня в 15:34 и 20 июня в 18:14. Неизвестные присвоили себе корзины с товаром, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Приметы воров: первому на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, волосы темные средней длины. Был одет: черная матерчатая куртка, черные спортивные штаны, туфли синего цвета.

Второму на вид 20-23 года, спортивного телосложения, рост 170-175 см, волосы темные короткие. Был одет: черная матерчатая куртка, голубые джинсы, белые кроссовки.

Источник: 13.мвд.рф