Житель Мордовии может сесть на 2 года за ДТП с 9-ю пострадавшими в Астрахани

Жителя Мордовии будут судить за ДТП, в котором пострадали 9 человек.

В прокуратуре Астраханской области, инцидент случился в феврале 2017 года на Новом мосту в Астрахани. Там 49-летний выходец из региона-13 не справился с управлением и протаранил маршрутное такси №50. Пострадали многие пассажиры маршрутки.

Теперь горе-автомобилисту грозит до двух лет лишения свободы и крупный штраф.

Как сообщалось ранее, в Мордовии будут судить жителя Саранска, признанного виновным в убийстве. В ходе следствия было установлено, что 49-летний мужчина зарезал своего знакомого, с которым распивал спиртное, находясь в гостя у еще одного приятеля.

Источник: astrprok.ru