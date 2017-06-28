Грибы и смородина - самые популярные продукты в Мордовии по версии "Яндекса"

Самыми популярными блюдами среди жителей Мордовии являются те, в которых используются ягоды и грибы. Речь идет о смородине, а также рыжиках, лисичках, груздях и подберезовиках.

Таковы данные анализа, проведенного поисковым гигантом "Яндекс", исходя из запросов пользователей.

Если брать статистику по России, то наиболее популярными стали блюда из курицы - около 700 тыс. запросов еженедельно. На втором месте — картофель, на третьем — мясо.

Как сообщалось ранее, в Мордовии остается одна из самых дешевых продуктовых корзин на территории России. В конце мая ее стоимость составила 3 302,1 рублей – это третий результат в стране.

Источник: izvmor.ru