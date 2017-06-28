Мустафин: "Мордовия" будет готовиться к сезону исключительно в Саранске - на другое нет финансовых возможностей

Главный тренер ФК "Мордовия" Марат Мустафин рассказал, как команда готовится к старту в ПФЛ. В настоящее время команда тренируется дома, на стадионе "Старт". По словам Мустфаина, выездных сборов команда не планирует ввиду отсутствия средств.

"Этот учебно-тренировочный сбор можно назвать просмотровым. Комплектуя состав, просматриваем вновь прибывших футболистов, а также наших местных, которые играли в командах второй лиги. С прицелом на чемпионат мы в комплексе занимаемся и физической подготовкой, и тактикой.

Будем готовиться исключительно в Саранске. Нет финансовых возможностей. Сейчас основная задача клуба – рассчитаться со старыми долгами и открыть регистрацию футболистов. Но товарищеские матчи проведем. Планировалось провести дома товарищескую игру с молодежной командой самарских "Крыльев Советов", но у той планы, к сожалению, поменялись.

Все потенциальные спарринг-партнеры находятся на сборах, где проводят контрольные матчи. Мы, повторюсь, на сборы выехать не можем. Положение в клубе нелегкое. Строя команду практически с нуля, к этому мы относимся с пониманием", - сказал Мустафин.

Источник: izvmor.ru