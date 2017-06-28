Мустафин: если в "Саранске" появится футболист, достойный "Мордовии", мы обязательно его привлечем

Главный тренер саранской "Мордовии" Марат Мустафин рассказал, как в клубе планируют работать с молодыми воспитанниками. По словам специалиста, если в регионе-13 будет появляться действительно талантливый игрок, то у него будут все шансы проявить себя в главной команде.

"В последние годы перед клубом всегда ставились задачи либо повышения в классе, либо возвращение в Премьер-лигу. Поэтому любой приезжий тренер, ориентируясь на опытных футболистов, прежде всего, решал эту задачу. У молодых шансов пробиться в состав было мало. Без игровой практики сделать это практически невозможно.

Сейчас у нас в столице республики две команды. В "Саранске" много местных футболистов, и в "Мордовии". С главным тренером "Саранска" Сергеем Савочкиным мы постоянно обмениваемся информацией. И если в "Саранске" появится футболист, который будет достоин играть в "Мордовии", мы обязательно его привлечем. А талантливая молодежь у нас есть. Вспомните, когда наши ребята выступали в молодежном первенстве РФПЛ, они играли на равных и с "Зенитом", и со "Спартаком", и с "Динамо", - подчеркнул Мустафин.

Источник: izvmor.ru