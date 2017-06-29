В Карелии перехвачена партия наркотиков на 120 млн, предназначенных для сбыта в Мордовии

В Карелии оперативниками перехвачена крупная партия наркотиков. Зелье предназначалось для сбыта в ряде регионов ПФО и центральной России.

В пресс-службе МВД по региону сообщили, что перехват партии стал итогом кропотливой работы, длившейся около 2 лет. В результате были задержаны 24 участника преступной группировки, жители Петрозаводска. Позже полиция задержала еще и межрегионального наркокурьера, которым оказался 36-летний житель Нижегородской области.

В итоге из незаконного оборота изъято более 21,5 кг зелья стоимостью в 120 миллионов рублей. Позднее были пойманы еще два оптовика в Карелии и Нижегородской области.

Наркоторговцы планировали сбывать наркотики в ряде регионов РФ, в частности в Мордовии.

Источник: 10.мвд.рф