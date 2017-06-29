16-летнего рецидивиста из Мордовии будут судить за кражу мобильника и избиение 19-летнего парня

В Мордовии следователи завершили устанавливать подробности уголовного дела в отношении ранее судимого за кражу 16-летнего подростка. На этот раз несовершеннолетний обвиняется в грабеже.

Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, в марте этого года в Ковылкино подросток отобрал мобильник у ранее незнакомого 19-летнего местного жителя. При этом налетчик угрожал своей жертве и нанес ему несколько ударов пустой стеклянной бутылкой по голове.

Сотрудники полиции через некоторое время задержали преступника и забрали у него украденный гаджет. Теперь судьбу подростка решит суд. Очевидно, что приговор малолетнему рецидивисту будет вынесен не самый мягкий.

Источник: mordovia.sledcom.ru