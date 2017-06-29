МВД Мордовии: сбежавшие нелегалы не имеют денег и могут пойти на преступление

В МВД Мордовии предупредили жителей региона, что сбежавшие от полицейских граждане Азербайджана Джалал Асланов и Исмат Гусейнов могут быть чрезвычайно опасны. По данным правоохранителей, преступники могут скрываться в частном секторе или пытаться уехать автостопом.

"При себе граждане Азербайджана не имеют денежных средств, поэтому могут пойти на преступление", - отметили в пресс-службе.

Напомним, Асланов и Гусейнов сбежали во время транспортировки из центра временного содержания иностранцев МВД по РМ в Рузаевский районный суд. Там должен был решиться вопрос о выдворении иностранцев из РФ за нелегальное пребывание в стране.

Известно, что оба сбежавших нелегала неоднократно судимы за совершение тяжких преступлений, в том числе грабежей.

Источник: 13.мвд.рф