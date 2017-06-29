Мордовия заняла 2-е место в России по умению работать с талантливыми детьми

Республика Мордовия заняла второе место в рейтинге регионов РФ по итогам заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников за последние три года. Впереди региона-13 расположилась лишь Москва.

При составлении рейтинга эксперты сайта Olimpiada.ru проанализировали результаты, сопоставив количество дипломов на 100 тыс. населения. Было отмечено, что в Мордовии постоянно растет количество победителей и призеров всероссийских олимпиад. Если в 2015 году на 100 тысяч жителей их приходилось 4,2, то в прошлом году – 5,57, а в этом – уже 5,94. Это говорит о том, что в регионе умеют работать с талантливыми детьми.

Врио главы Мордовии Владимир Волков напомнил, что в 2016 году школьники Мордовии завоевали 47 призовых мест на Всероссийской олимпиаде. "Это новый рекорд в истории олимпиадного движения республики", - заявил Волков.

Источник: izvmor.ru