16-летний подросток из Рузаевки украл 4 велосипеда, обменяв 1 из них на iPhone

В Рузаевском районе были раскрыты 4 кражи велосипедов. Все они были угнаны в разное время, однако вором оказался один человек - 16-летний безработный подросток.

Как сообщили в МВД Мордовии, молодой человек пробирался в подъезды многоэтажек и присваивал чужое имущество, которое находилось в свободном доступе. Велосипеды он продавал своим приятелям, а один из них обменял на iPhone.

Общий ущерб, причиненный владельцам, превысил 30 тысяч рублей. Теперь против подростка возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, на улице Мичурина в Рузаевке произошло ДТП, в котором пострадал 14-летний подросток на велосипеде. Велосипедист попал под колеса "Лады Калины", за рулем которой находился предприниматель.

Источник: 13.мвд.рф