В Ковылкино сгорел гараж, переделанный под автосервис: уничтожен "Форд", пострадал человек

В Мордовии произошел крупный пожар. Инцидент случился в Ковылкино, где сгорел гараж на площади в 60 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Местные жители в соцсетях активно обсуждают происшествие и утверждают, что в гараже располагался автосервис. Известно, что внутри постройки находилась иномарка "Форд Мондео", которая полностью выгорела.

Пострадал и владелец помещения — 27-летний мужчина. Пытаясь сбить пламя самостоятельно, он сильно обжег себе руки.

Пока что неизвестно, что именно привело к пожару.

Как сообщалось ранее, а Арзамасском районе Нижегородской области произошло возгорание автомобиля на трассе Нижний Новгород - Саранск. Инцидент случился на 80-м километре автодороги.