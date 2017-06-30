Одинокий житель Саранска пойдет под суд за распространение детского порно во "ВКонтакте"

В Саранске в ближайшее время начнется судебный процесс над 52-летним местным жителем. Он обвиняется в распространении детской порнографии.

Как сообщает пресс-служба СКР по РМ, непристойные картинки и видеозаписи с детьми одинокий мужчина скачивал из Сети. После чего спокойно размещал в открытом доступе на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Таким образом, просмотреть порнографию с участием несовершеннолетних могли все пользователи Интернета и соцсети, в том числе дети.

Обвинительное заключение по делу утверждено, теперь оно передано в суд.

Как сообщалось ранее, в Ромодановском районе Мордовии раскрыта незаконная рубка леса. Как оказалось, к преступлению причастен 54-летний житель поселка Чамзинка, который трудится лесником.

Источник: mordovia.sledcom.ru