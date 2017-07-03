Жительница Мордовии украла у гостьи из Москвы колбасу и 5 пачек сигарет

63-летняя жительница Москвы стала жертвой кражи в Мордовии. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, пенсионерка прибыла в регион-13 из столицы и заглянула в гости к своему знакомому в село Слободские Дубровки.

По случаю приезда гостьи было организовано застолье, на которое пришла и подозреваемая – 34-летняя местная безработная жительница. В процессе пьянки столичная гостья заснула, и тогда воровка вытащила из ее сумочки палку колбасы, 5 пачек сигарет "Прима" и 2000 рублей. Чужие деньги гражданка потратила по личному усмотрению.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска раскрыла кражу 10 метров силового медного кабеля с территории одного из заводов. Вором оказался 53-летний рабочий этого предприятия.

Источник: 13.мвд.рф