На пресс-конференции "Газпрома" Мордовия была названа в числе лучших регионов РФ

В последний день июня в Москве прошла пресс-конференция председателя совета директоров и председателя правления концерна "Газпром", которая подытожила годовое общее собрание акционеров компании. В ходе мероприятия председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков выделил регионы, заботящиеся о своих гражданах, обеспечивая их доступным топливом.

В число тех субъектов РФ, которые полностью выполняют взятые на себя обязательства по подготовке к газификации населенных пунктов, заключенные в рамках соглашений с "Газпромом", вошла и Мордовия.

Как сообщалось ранее, правительство Мордовии намерено подписать договор о сотрудничестве с Белоруссией. Речь идет о плотном взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической и культурной сфере.

Источник: izvmor.ru