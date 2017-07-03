Задушенная в Саранске Ольга Куряева снималась на НТВ и привязывала своих детей к деревьям

Появились новые сведения об одной из жертв тройного убийства в Саранске. Напомним, жуткое преступление было совершено 25-летним Евгением Кондратьевым в доме №10 по проспекту 60 лет Октября. Молодой человек зарезал двух мужчин, 52-летнего Андрея Савицкого и его 69-летнего гостя Владимира Ганина, а также задушил женщину – 30-летнюю Ольгу Куряеву.

По некоторым данным, Куряева вела бурную личную жизнь, в связях была не особо разборчива. Она даже стала героиней передачи "Говорим и показываем" на телеканале НТВ после того, как отбила у своей матери мужа и родила от него ребенка. Несколько лет пара прожила вместе, а затем Куряева выгнала бывшего отчима из дома.

Осенью прошлого года Куряева вновь сочеталась узами брака. Накануне убийства новый муж Ольги уехал на дачу, оставив супругу дома одну.

Известно, что Куряева получала пенсию по инвалидности, нередко ее видели около храма, просящей милостыню.

По словам соседей, у погибшей было двое детей, но обоих давно отобрали, они воспитываются в одном из интернатов. "Выводили на улицу мальчишек редко. А если пойдут в лес, сами пьют, а детей к деревьям привязывали, чтобы никуда не убежали", - рассказали местные жители.

Источник: izvmor.ru