Еще одно массовое отравление в Саранске: 12 человек попали в больницу, отведав шаурмы

Еще один случай массового отравления зарегистрирован в Саранске. В республиканскую инфекционную больницу доставлены 12 человек с соответствующим диагнозом.

По предварительным данным, все пострадавшие обедали в кафе одного из торговых комплексов. Скорее всего, молодые люди отравились шаурмой.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, что это уже второй случай массового отравления в Саранске в 2017 году. В начале мая в республиканскую инфекционную больницу города были доставлены 10 граждан Индии и Ирака. Они отравились, когда обедали в кафе Burger Boom на улице Б.Хмельницкого.

Источник: izvmor.ru