Бразильский журналист побывал в Саранске, готовя серию о развитии дворового футбола в РФ

В Саранске побывал бразильский фотограф, журналист, телепродюсер Кайю Вилела. Помимо прочих увлечений и занятий, он является страстным любителем футбола. Одним из его брендовых авторских проектов остается творческое исследование "Футбол без границ".

Земляк легендарного нападающего Пеле увлеченно снимает не матчи профессиональных команд, а состязания любителей – простых мальчишек и девчонок, подростков и взрослых, безвозмездно и страстно гоняющих мяч, где придется. Сейчас Кайю совершает поездки по России и готовит серию о развитии дворового футбола в регионах страны. По заказу организаторов ЧМ-2018 Вилела напишет материал о городах, где пройдут матчи мундиаля, и о болельщиках, которые этот футбольный праздник посетят.

В Мордовии в объектив бразильца попали местные юные футболисты и главные достопримечательности региона.

Источник: izvmor.ru