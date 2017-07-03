"Девятка" столкнулась с "КАМАЗом" в Мордовии и превратилась в кучу металла

В Мордовии произошло серьезное ДТП с участием "КАМАЗа" и вазовской "девятки".

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, инцидент произошел днем 2 июля в Чамзинском районе. В результате столкновения фура вылетела с дороги и перевернулась. Что касается "девятки", то она превратилась в груду металла.

Фотографии с места ЧП появились в соцсетях. Известно, что в аварии пострадали 2 человека, ехавшие в легковушке. Информации о стоянии их здоровья нет.

Другие подробности ДТП предстоит выяснить полицейским.

Как сообщалось ранее, в Мордовии случилась очередная авария, в которой пострадали 3 человека. Инцидент произошел в Торбеевском районе на дороге Саранск- Н.Выселки.

Источник: 13.mchs.gov.ru