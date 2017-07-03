Два жителя Мордовии стали жертвами мошенников при покупке комплектующих для ПК и телефона

Очередные случаи интернет-мошенничества зафиксированы в Саранске. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 32-летний житель Саранска хотел купить в Сети комплектующие для своего компьютера. Объявление, которое его устроило, он увидел на сайте Avito.ru.

Мужчина связался с продавцом и услышал, что тот требует 100% предоплаты. Покупатель перевел всю сумму в размере 30 тысяч рублей. Однако в положенный срок заказ не пришел, а все попытки связаться с продавцом оказались безуспешными.

Похожий случай произошел с 49-летней гражданкой. Женщина нашла онлайн-магазин, где заказала сотовый телефон, заплатив за него 12 тысяч рублей. Когда устройство не было доставлено вовремя, покупательница проверила сайт и обнаружила, что он удален. После этого пострадавшая пошла в полицию.

Источник: 13.мвд.рф