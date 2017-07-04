Житель Мордовии сядет на 8 лет за смертельное избиение товарища во время пьянки

Большеберезниковский районный суд Мордовии вынес приговор в отношении местного жителя, который обвинялся в избиении с летальным исходом.

В пресс-службе прокуратуры РМ сообщили, что прошлым летом преступник вместе с товарищами распивал алкоголь в лесу недалеко от районного центра. В какой-то момент в компании произошла ссора, в ходе которой пьяный обвиняемый накинулся с кулаками на знакомого и избил его. Пострадавший скончался через некоторое время.

В итоге убийца был приговорен к 8 годам колонии строгого режима. Ранее он был судим за аналогичное преступление.

Как сообщалось ранее, в Мордовии ведется расследование уголовного дела в отношении ТСЖ "Приреченское". В деле объединены собственники 10 многоквартирных домов, которым ТСЖ задолжало более 9,5 млн рублей.

Источник: prokrm.ru