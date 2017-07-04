Жительницу Саранска сурово наказали за подделку больничного листа для приятеля

Жительница Саранска понесла наказание за попытку подделать официальный документ. В Пролетарском районном суде города сообщили, что к даме пришел знакомый с частично заполненным бланком листка нетрудоспособности, который он купил по объявлению. Мужчина признался, что долго прогуливал работу, однако не хочет проблем с начальством. В связи с этим он попросил подделать больничный, чтобы избежать увольнения.

На работе аферу раскусили. В итоге сделавшая одолжение женщина за свою помощь получила судимость и штраф в 10 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, Большеберезниковский районный суд Мордовии вынес приговор в отношении местного жителя, который обвинялся в избиении с летальным исходом.

Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru