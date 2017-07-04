В Мордовии "Форд" влетел в кучу песка: в больницу попали 3-летний ребенок и двое взрослых

В Мордовии произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека. По данным пресс-службы ГИБДД по РМ, инцидент случился вечером 3 июля в Краснослободском районе. Там водитель на "Форд Фокус" вылетел с дороги и врезался в кучу песка.

В результате виновник аварии получил серьезнейшую травму – перелом позвоночника. Его, а также двух его пассажирок (33-летнюю женщину и 3-летнюю девочку) госпитализировали. О состоянии здоровья представительниц прекрасного пола информации нет.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Саранске на улице Волгоградская около торгового центра "Сити-парк" шофер на ПАЗе совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

Источник: gibdd.ru/r/13