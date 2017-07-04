В Ромодановском районе в результате опрокидывания "Приоры" в кювет пострадали 2 ребенка

Накануне днем, 3 июля, в Ромодановском районе на трассе Саранск – Большое Игнатово произошла авария, в которой пострадали два ребенка. По информации ГИБДД по РМ, 31-летний водитель "Приоры" не совладал с автомобилем и опрокинулся в кювет.

В результате травмы получили ехавшие с ним 3-летняя девочка и 6-летний мальчик, который перевозился без детского кресла. Детей осмотрели доктора и назначили им лечение по месту жительства.

На водителя составлен протокол за нарушение правил перевозки детей.

Как сообщалось ранее, в Мордовии произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека. Инцидент случился вечером 3 июля в Краснослободском районе. Там водитель на "Форд Фокус" вылетел с дороги и врезался в кучу песка.

Источник: gibdd.ru/r/13