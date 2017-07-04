В Саранске стартовали торжественные мероприятия в честь 100-летия легендарного М. Девятаева

В Саранске стартовали торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения легендарного летчика, уроженца Торбеевского района Михаила Девятаева. В рамках проекта "Люди долга и чести" в мемориальном музее прошел торжественный вечер "Михаил Девятаев - Герой Советского Союза", а также состоялось открытие выставки "Легендарный летчик".

Участие в торжественных мероприятиях приняли члены ветеранской общественности региона, представители Торбеевского района, СМИ.

Как сообщалось ранее, с 6 июля в выставочном зале центрального госархива Мордовии все желающие смогут увидеть редкие фотографии и настоящие документы, касающиеся жизни Михаила Девятаева.

Источник: izvmor.ru