Мордовия поднялась на 44-е место в рейтинге инвестиций регионов в основной капитал

Все увереннее чувствует себя Республика Мордовия в рейтинге инвестиций регионов в основной капитал на душу населения. По итогам 2016 года республика заняла по этому показателю 44-е место с показателем 65,4 тыс. рублей в расчете на одного жителя. В 2014 году Мордовия была на 60-м месте, в 2015-м – на 48-й позиции.

За 2016 год объем инвестиций в основной капитал в регионе-13 за счет всех источников финансирования составил 52,8 млрд рублей. По темпу роста Мордовия заняла 6-е место в ПФО и 50-е – по всей стране.

Лидерами рейтинга в 2016 году стали Тюменская, Сахалинская и Магаданская области, Республика Саха (Якутия), Республика Коми и Чукотский автономный округ.

Источник: izvmor.ru