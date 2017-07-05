СКР по Мордовии возбудил уголовное дело по факту нападения бродячих собак на детей

Сотрудники Следственного комитета РФ по Мордовии возбудили уголовное дело по факту нападения бродячих собак на детей возле школы в Ковылкино. Напомним, информация об этом происшествии появилась в СМИ.

По имеющимся данным, 22 мая перед уроком физкультуры на ребят из 6-го класса напала стая из 10 бродячих собак. Трое мальчиков получили незначительные повреждения, им понадобилась медицинская помощь. В тот же день во время прогулки группы продленного дня бродячая собака напала на первоклассника и укусила его за руку и ногу.

Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность".

Ранее сообщалось, что от укусов собак в Мордовии пострадали еще 2 ребенка.

Источник: mordovia.sledcom.ru