В Саранске вор украл телевизор, но выбросил его при виде полиции

Полиция Мордовии раскрыла кражу телевизора из дома 48-летнего жителя Саранска. Оказалось, что к преступлению причастен 35-летний ранее судимый мужчина.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что вор разбил окно в квартиру и вытащил телевизор с диагональю 108 см. К несчастью преступника, на обратном пути он повстречал полицейских. Испугавшись, домушник бросил добычу и попытался скрыться, но его задержали. Свою вину он не отрицает.

Как сообщалось ранее, в Мордовии следователи завершили устанавливать подробности уголовного дела в отношении ранее судимого за кражу 16-летнего подростка. На этот раз несовершеннолетний обвиняется в грабеже.

Источник: 13.мвд.рф