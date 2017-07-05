Житель Мордовии до смерти забил продавщицу, которая не продала ему спиртное в долг

Жителя Мордовии будут судить за смертельное избиение продавщицы в магазине села Стародевичье Ельниковского района. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 37-летний подозреваемый ударил продавца бутылкой водки по голове и ушел домой. Поводом для агрессии послужил тот факт, что 51-летняя женщина отказалась дать ему спиртное в долг.

Через некоторое время женщина была найдена без сознания. Ее доставили в больницу, но врачи оказались бессильны - спустя несколько дней пострадавшая умерла. Подозреваемый вскоре был задержан, а, узнав о смерти женщины, он написал явку с повинной.

Как сообщалось ранее, житель Чамзинского района обратился в полицию, сообщив, что у него угнали автомобиль. Оперативники выяснили, что к данному преступлению причастны два местных жителя, которые находились в гостях у 42-летнего пострадавшего.

Источник: 13.мвд.рф