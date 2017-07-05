Женщина-арбитр из Мордовии: "В женском футболе игроки как придумают что-нибудь - хоть стой, хоть падай"

Футбольный арбитр из Мордовии Елена Иванова сообщила, что мужчины-футболисты зачастую эмоционально реагируют на ее с коллегами решения по время матчей.

"Особенно в этом отличаются футболисты ковылкинского "Спартака". "Куда смотришь?", например, крикнут или что-нибудь еще в этом роде. Но без откровенной грубости и хамства. Пытаемся успокоить, отвечаем: "Играйте, мы все видим". Кстати, те, кто "наезжает" по окончании матча обязательно извиняются, жмут руку, благодарят. В общем, это обычные рабочие моменты.

Легче судить мужчин. Они более логично выстраивают тактику на игру, думают быстрее, меньше идут в стыки. А женщины… Придумают что-нибудь - хоть стой, хоть падай. Момент давно уже прошел, а они выясняют, кто кому на ногу наступил, потом начинают мстить, не думая о последствиях", - рассказала Иванова.

Источник: izvmor.ru