Владимир Волков поднялся на 27-е место в рейтинге влияния глав субъектов РФ

Врио главы Мордовии Владимир Волков поднялся на 2 позиции в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации по итогам июня 2017 года. Теперь Волков занимает 27-е место в группе руководителей регионов с сильным влиянием.

Рейтинг подготовлен агентством политических и экономических коммуникаций. Как отмечает генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов, ключевыми событиями июня стали обсуждение актуальных проблем регионов на "прямой линии" президента и поэтапная подготовка к сентябрьским выборам.

Первая тройка рейтинга не претерпела изменений. Лидером остается мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку, как и месяцем ранее, занимает глава Чечни Рамзан Кадыров, третью - губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Источник: izvmor.ru