Ходок из Мордовии Клавдия Афанасьева допущена до участия в молодежном ЧЕ в Польше

Мордовская легкоатлетка Клавдия Афанасьева получила право участвовать в международных соревнованиях. Теперь представительница дисциплины "спортивная ходьба" может выступать под нейтральным флагом, сообщает пресс-служба IAAF.

Афанасьева является победительницей и серебряным призером первенства России в ходьбе на 20 км, чемпионкой Европы среди юниоров на дистанции 10 000 метров, победительницей Кубка Европы в ходьбе на 10 км.

Благодаря решению IAAF Клавдия сможет выступить на чемпионате Европы среди молодежи, который пройдет в Польше с 13 по 16 июля. Афанасьева будет соревноваться в ходьбе на дистанции 20 км.

Источник: Минспорта РМ