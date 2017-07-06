Владислав Ипполитов завоевал бронзу первенства России среди юниоров в беге на 10 км

В Калуге с 1 по 3 июля состоялось первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет. Участие в соревнованиях приняли и спортсмены из Мордовии. Один из них, Владислав Ипполитов, стал бронзовым призером в беге на 10 километров.

Другие представители региона-13 выступили менее удачно. Максимально близко к пьедесталу подобралась Елена Сергеева в беге на 5 км. Антон Пронин финишировал 6-м на дистанции 1,5 км.

Как сообщалось ранее, соревнования по легкой атлетике "Мемориал Знаменских" прошли в подмосковном Жуковском. Турнир проводился в 59-й раз.

Среди представителей Мордовии лучшие результаты показали Сергей Литвинов, который стал первым в метании молота, и Александр Меньков (прыжки в длину).

Источник: Минспорта РМ