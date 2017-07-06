Ирина Калентьева из Мордовии выиграла серебро на соревнованиях по маунтинбайку в Швейцарии

Член сборной команды Мордовии Ирина Калентьева стала серебряным призером в дисциплине "Кросс-кантри" на международных соревнованиях по маунтинбайку в Швейцарии. Наша спортсменка финишировала с результатом 1:13.47, уступив 32 секунды победительнице - местной спортсменке Зинаиде Фрай. Третье место заняла еще одна швейцарка Линда Индерганд.

На данный момент представительница мордовской КСШОР в мировом рейтинге занимает 24-е место.

Как сообщалось ранее, представитель Мордовии Евгений Клещенко стал победителем чемпионата России по велоспорту-ВМХ, который прошел в Омской области. Он показал лучшее время в дисциплине "классик" среди мужчин.

Источник: Минспорта РМ