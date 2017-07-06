В сезоне-2017/18 ХК "Мордовия" будет бороться в первенстве ВХЛ с 8-ю соперниками

Стал известен предварительный состав участников первенства ВХЛ на сезон 2017/2018 года. По сравнению с прошлым сезоном лига потеряла два клуба и приобрела один.

Новичком первенства ВХЛ стала молодежная команда "Юниор" из Кургана. И если самарский ЦСК ВВС просто пошел на повышение, подав заявку на участие в чемпионате ВХЛ, то смоленский "Славутич" из-за нехватки финансов снялся с турнира.

Также ранее была информация о том, что первенство ВХЛ могут пополнить ХК "Липецк" и "Торпедо" из города Миасс, но в настоящее время заявки от этих клубов не поданы.

Предварительный состав лиги на следующий сезон выглядит так: "Мордовия" (Саранск), "Алтай" (Барнаул), "Кристалл" (Саратов), ХК "Ростов", ХК "Тамбов", ХК "Чебоксары", "Челны" (Набережные Челны), "Юниор" (Курган), "Юниор-Спутник" (Нижний Тагил).

Источник: hcmordovia.ru