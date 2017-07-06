Интернет-мошенник обманул 74-летнего пенсионера из Мордовии при покупке видорегистратора

В Мордовии продолжают вовсю орудовать интернет-мошенники. Очередной жертвой стал 74-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, потерпевший хотел купить видорегистратор для своего автомобиля и присмотрел подходящий вариант на одном из сайтов. После беседы с продавцом покупатель перевел 4 тысячи рублей на указанный счет и стал ожидать доставки.

Когда товар не прибыл в указанное время, мужчина проверил сайт и увидел, что он удален. После этого пострадавший пошел в полицию.

Как сообщалось ранее, житель Саранска обратился в полицию с жалобой на то, что стал жертвой мошенников. По словам потерпевшего, он активно пользуется мессенджером Skype. Именно там он получил от приятеля просьбу помочь с деньгами.

Источник: 13.мвд.рф