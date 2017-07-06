Житель Мордовии сядет на 10 лет за то, что убил родственницу и сжег ее тело вместе с домом

45-летний житель Теньгушевского района Мордовии услышал свой приговор за убийство женщины и поджог ее дома. Преступника приговорили к 10 годам в колонии строгого режима.

В пресс-службе СКР по РМ сообщили, что преступление было совершено вечером 26 января этого года. Тогда преступник пришел домой к 74-летней родственнице, проживавшей в деревне Вичкидеево. У них произошла ссора из-за денег, в ходе которой обвиняемый нанес женщине несколько ударов гвоздодером по голове, после чего сбросил ее в подпол. Опасаясь, что тело найдут полицейские, убийца поджег дом.

Несмотря на все старания мужчины, после тушения пожара тело было обнаружено. Экспертиза установила, что пожилая дама умерла от травмы головы еще до пожара. Полицейские вычислили и задержали преступника. Он рассказал, что роковая ссора между ним и родственницей произошла из-за того, что она отказалась дать ему на выпивку.

Источник: mordovia.sledcom.ru