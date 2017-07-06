В Саранске до 1 сентября будет временно ограничено движение на ул. Т. Бибиной

В период с 5 июля по 1 сентября 2017 года в Саранске будет производиться ремонт дороги на улице Татьяны Бибиной. В связи с этим будет временно ограничено движение на участке дороги от ул. Косарева до пр. 70 лет Октября, сообщили в пресс-службе администрации столицы РМ.

Ранее сообщалось, что на ремонт дороги на "проблемной" улице будет потрачено 180 млн рублей. Здесь планируют провести полную реконструкцию с установкой современной ливневой канализации и дренажной системы, которой раньше не было. Благодаря этому разрушительное воздействие грунтовых вод на асфальт будет сдерживаться. По заверениям строителей, благодаря этому новая дорога прослужит гораздо дольше, чем старая.

Источник: adm-saransk.ru