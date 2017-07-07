На форуме "iВолга-2017" студентка из Мордовии прожила свой "Счастливый день"

Студентка факультета иностранных языков МГПИ им. Евсевьева Юлия Демяшкина в рамках молодежного форума "iВолга-2017" успешно защитила проект "Счастливый день" смены "Поколение добра". На его реализацию был выделен грант в размере 150 тысяч рублей, что приравнивается 3-му месту в конкурсе.

Проект "Счастливый день" направлен на работу с детьми, имеющими диагноз детский церебральный паралич (ДЦП). "Проект включает в себя организацию и проведение занятий по арт-терапии и изобразительному искусству на площадке Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря", – сообщила Юлия.

Защита проекта проходила в два этапа. Первый – окружной. В нем участвовало 219 проектов. После этого на федеральный этап прошло 45 работ. Юлия подчеркивает, что она получила новый опыт в проектировании и надеется на удачную реализацию "Счастливого дня".

Источник: izvmor.ru