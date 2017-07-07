В Мордовии почти 1000 детей развезли по домам из-за сильного дождя

​В Мордовии непогода спутала планы примерно 900 детям. Всех их развезли по домам из палаточных лагерей по причине ливня.

Сначала домой отправились примерно 500 участников образовательного форума "Инерка-2017". На следующий день, 6 июля, был закрыт лагерь "Движение юных патриотов" в Ковылкинском районе. Смена в этом лагере стартовала 3 июля и насчитывала около 400 человек.

Добавим, что с 9 июля на "Инерке -2017" запланирована вторая смена — для участников от 18 до 30 лет. Хочется верить, что хотя бы здесь погода смилостивится.

В МЧС Мордовии сообщили, что на территории региона пока что не зарегистрировано серьезных проблем и чрезвычайных ситуаций из-за непогоды.

Источник: izvmor.ru