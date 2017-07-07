Житель Саранска выплатил долг в 1 млн рублей под угрозой лишиться кроссовера Hyundai

Судебные приставы Мордовии вынудили жителя Саранска выплатить долг в размере 1 млн рублей микрокредитной компании. Как сообщили в пресс-службе УФССП по РМ, должник является владельцем кроссовера Hyundai Santa Fe. Судебный пристав-исполнитель принял решение о наложении ареста на автомобиль мужчины, который не желал расставаться с деньгами.

Терять машину должник не захотел и в кратчайшие сроки погасил задолженность в полном объеме.

Как сообщалось ранее, судебные приставы Мордовии наложили административный арест на 3 здания и подъездной железнодорожный путь, принадлежащие ОАО. Предприятие задолжало взыскателям более 93 млн рублей. Добровольно гасить долг никто не торопился.

Источник: r13.fssprus.ru