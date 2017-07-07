Икона Казанской Божьей Матери проследует через Саранск в рамках 900-километрового крестного хода

Крестный ход длиной в 900 км, посвященный 300-летию спасения Пензы от набега кочевников, пройдет и через Саранск. На протяжении всего пути участники хода будут нести в руках икону Казанской-Пензенской Божией Матери.

Как сообщает ГТРК "Пенза", Богородицу пронесут по старому Владимирскому тракту — через Владимир, Муром, Арзамас и Саранск, то есть тем же маршрутом, которым она добирались из Москвы в Пензу 300 лет назад.

Как сообщалось ранее, храм Казанской иконы Божией Матери на Светотехстрое в Саранске, который так любят местные жители, будет украшаться росписями. По имеющимся данным, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий получил на рассмотрение предварительный проект росписи южной стены собора.

Источник: ГТРК "Пенза"