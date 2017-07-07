Сдача норм ГТО в Саранске перенесена из-за матча на Кубок России

Сдача норм ГТО в Саранске переносится на 22-23 июля. Как сообщили в администрации города, связано это с проведением 15 июля матча на Кубок России по футболу между командами "Мордовия" и "Сызрань-2033".

Изначально нормы ГТО должны были сдаваться 15-16 июля. Теперь же для участников 6-7 ступеней (18-39 лет) состязания состоятся 22 июля, для участников 8-й, 9-й, 10-й, 11-й ступеней (40-70 лет) – 23 июля. Соревнования, как и планировалось ранее, пройдут на стадионе и водоеме "Старт". Начало мероприятия – в 10:00.

Все участники должны иметь допуск врача и пройти регистрацию на сайте GTO.RU для получения ID-номера.

Источник: adm-saransk.ru