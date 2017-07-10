Владимир Волков подписал с компанией "Сан ИнБев" соглашение о развитии программы Smart Barley в РМ

Республика Мордовия подписала соглашение с корпорацией "Сан ИнБев" о развитии и поддержке программы "Smart Barley" на территории региона-13. Со стороны Мордовии подпись поставил врио главы Владимир Волков.

Программа "Smart Barley" позволяет выращивать высококачественный ячмень с использованием новых технологий и агропрактик. Эта программа реализуется в Мордовии с 2014 года. Сотрудничество Мордовии и "Сан ИнБев" уже привело к строительству в регионе-13 крупнейшего солодовенного завода, который с 2005 года произвел более 1 млн тонн солода.

Владимир Волков, выступая на церемонии подписания соглашения, подчеркнул, что в Мордовии в компании "Сан ИнБев" работают 300 человек, которые получают зарплату в 2 раза выше, чем в среднем по республике. "Мы всегда приводим это в пример руководителям других предприятий", - сказал Волков.

Он также отметил, что сотрудничество компании и РМ может быть продолжено в области семеноводства и строительстве завода по производству семян высшего качества.

Источник: e-mordovia.ru