В Мордовии два села полностью отрезаны от цивилизации из-за затопления моста

Жители села Песочная Лосевка Краснослободского района рассказали, что их населенный пункт, а также находящееся рядом село Заречная Лосевка в течение недели отрезаны от остального мира из-за сильных дождей. Ливни привели к затоплению моста через плотину за селом Новая Карьга. Мост является единственной дорогой к этим населенным пунктам.

Местные жители отмечают, что при езде на автомобиле уровень воды доходит до капота. Передвижной магазин не показывался в селах уже более недели, однако граждане больше боятся того, что в случае необходимости к ним не доедет ни скорая помощь, ни пожарные.

К слову, местные жители не исключают, что затопление произошло не из-за природных катаклизмов, а из-за неисправности плотины.

Источник: info-rm.com