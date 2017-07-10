Житель Мордовии получил условный срок за то, что нарубил деревьев на 7,3 млн рублей

В Мордовии наказали жителя села Старая Качеевка Теньгушевского района, который занимался незаконной вырубкой леса. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что с конца января по март этого года, мужчина, работая мастером участкового лесничества, уничтожил 238 деревьев общим объемом почти 450 кубических метров. Рубку деревьев злоумышленник осуществлял не сам: на него работали двое жителей Теньгушевского района, введенные лесником в заблуждение.

Общая сумма ущерба, нанесенного природе, составила более 7,3 млн рублей. Приговором суда 53-летнему мужчине назначено 2,5 года условно, кроме того, он обязан возместить материальный ущерб и заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Источник: 13.мвд.рф