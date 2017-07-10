Юный беговелист Марсель Базеев привез в Саранск 4 медали турнира "Summer Raсe - 2017"

В Тольятти завершились соревнования по беговелам "Summer Raсe – 2017". Юный представитель Саранска Марсель Базеев завоевал на турнире 4 золотые медали.

Участие в турнире приняли дети от 1,5 до 7 лет. Мероприятие проводилось в категориях "Пластиковый мотоцикл", "Пластиковая машинка "толокар", "Самокат", беговел 12 дюймов, беговел 14 дюймов, двухколесные велосипеды с диаметром колес 12 дюймов, 14 дюймов, 16 дюймов, 20 дюймов.

Марсэль, который регулярно участвует и побеждает в соревнованиях на уровне республики, стал победителем в категориях беговел, велосипед 14 дюймов, велосипед 16 дюймов, а также стал лучшим среди старших ребят в категории велосипед 16 дюймов.

Источник: izvmor.ru