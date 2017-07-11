Мордовский борец Артем Сурков завоевал золото на турнире в Польше, Сергей Емелин - серебро

Мордовские борцы Артем Сурков и Сергей Емелин завоевали медали на международном турнире по греко-римской борьбе "Мемориал Пытлясинкого". Соревнования прошли в Варнаве.

Сурков завоевал золото в весовой категории до 66 кг. В финале он одолел призера чемпионата Европы - 2017 Сослана Даурова (Белоруссия) – 3:2.

Емелин выступал в весовой категории до 59 кг. Он также дошел до финала, где в упорной борьбе уступил японскому спортсмену. В итоге Сергей выиграл серебряную медаль.

Как сообщалось ранее, в обновленном рейтинге по греко-римской борьбе, который опубликовал Объединенный мир борьбы (UWW), Артем Сурков занимает первое место в весовой категории до 66 кг.

Источник: Минспорта РМ