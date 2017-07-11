После победы на турнире в Польше мордовский борец Артем Сурков получит квартиру в Саранске

Лидер сборной России по греко-римской борьбе в весе до 66 кг, спортсмен из Мордовии Артем Сурков поделился эмоциями от завоевания золотой медали на международном турнире в Варшаве. По словам Артема, после этого успеха врио главы Мордовии Владимира Волков подписал распоряжение о предоставлении ему квартиры в Саранске.

"В Польше был довольно сильный турнир, я провел пять встреч и практически не допустил грубых ошибок. Сейчас понимаю, что были моменты, когда можно было набрать баллов побольше, пытался выигрывать убедительно, с запасом. Отборолся с двумя крепкими борцами из Польши, японец попался неплохой. А Сослан Дауров из Белоруссии в представлении не нуждается - один из мировых лидеров.

В Саранске меня приглашали на день города, Глава Республики Мордовия Владимир Дмитриевич Волков подписал распоряжение, и теперь мне дадут однокомнатную квартиру в Саранске. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить Владимира Дмитриевича, а также нашего президента федерации Михаила Геразиевича Мамиашвили и директора саранского зала Геннадия Васильевича Атмакина, потому что они сыграли немаловажную роль, чтобы на меня обратили внимание", - сказал Сурков.

Источник: wrestrus.ru