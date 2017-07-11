Когуашвили: Сурков находится в той форме, в которой нужно пребывать за один месяц до чемпионата мира.

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили подвел итоги выступления команды на международном турнире в Польше, где представитель Мордовии Артем Сурков завоевал золото в весе до 66 кг. По словам Когуашвили, все российские борцы находятся в хорошей форме перед чемпионатом мира, который пройдет с 21 по 26 августа в Париже (Франция).

"Артем, как и все остальные наши ребята, находится в той форме, в которой нужно пребывать за один месяц до чемпионата мира. Впереди большая работа и два полноценных сбора, на которых ребята приведут себя в оптимальные кондиции.

Теперь, после турнира в Польше, у нас окончательно определились первые и вторые номера, но это не значит, что определен состав на чемпионат мира. Их готовность на сегодня - это одно, куда важнее, в какой форме будут ребята за 10 дней до старта. Да, лидеры у нас есть, но всякое бывает - и это не значит, что место в составе кому-то гарантировано. В Париж поедут сильнейшие", - сказал Когуашвили.

Источник: wrestrus.ru