Ирина Калентьева из Мордовии заняла 8-е место на этапе КМ по маунтинбайку в Швейцарии

Спортсменка из Мордовии Ирина Калентьева заняла 8-е место в кросс-кантри на 4-м этапе Кубка мира по маунтинбайку. Соревнования прошли в Швейцарии 9 июля.

Победительницей в данной дисциплине стала британка Анни Ласт. На втором месте финишировала норвежка Гунн-Рита Дале Флесья. Тройку лучших замкнула украинка Яна Беломоина. Калентьева уступила украинке 1 минуту 27 секунд.

Отметим, что данный турнир был для Калентьевой подготовительным к главному старту сезона - чемпионату мира, который пройдет 10 сентября в Австралии. Вскоре она примет участие в чемпионате России, который состоится в поселке Чулково Московской области.

Источник: izvmor.ru